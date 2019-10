Lara: „Habe wieder glücklichen Mann zu Hause“

Das Leben der beiden drehe sich um so viel mehr als nur um Skifahren und Fußball. „Wir sind Sportler, das hat einen starken Einfluss in unserem Leben. Gleichzeitig schätze ich es mehr als früher, wenn ich nach Hause komme und nicht so gut drauf bin nach einem schlechten Rennen, dass er mich ablenken kann“, so die sympathische Skirennläuferin.