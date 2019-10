„GRID“: Rennspiel rollt an die Startlinie

Wenige Tage vor der Veröffentlichung am 11. Oktober für PC, PS4 und Xbox One (Google Stadia folgt im November) hat Codemasters den offiziellen Launch-Trailer zu seinem Rennspiel „GRID“ veröffentlicht. Das Video demonstriere das „erbarmungslose Rennerlebnis und die packenden Momente, in denen Spieler das Herzrasen bis zum Hals herauf spüren können“, verspricht der Publisher.