Doping-Ärger um 10.000-m-Europameister Amdouni!

Der ARD-Doping-Redaktion liegt u.a. eine Whatsapp-Kommunikation von einer Person vor, die Amdouni EPO und Wachstumshormon verschafft haben will und eine Restzahlung anmahnt. Der Verfasser der Zeilen versicherte der ARD die Echtheit an Eides statt. „Es ist einfach unglaublich, über solche Dinge zu reden, es gibt nichts“, sagte Amdouni darauf angesprochen zur ARD. Unmittelbar nach der Konfrontation Amdounis soll ein Informant Todesdrohungen per Whatsapp aus dem Umfeld Amdounis bekommen haben.