Orang-Utan-Waise gedeiht trotz Kugel im Körper

Als kleines Baby wurde „Gerhana“ allein in einem Hühnerkäfig gehalten und bekam statt Muttermilch schwarzen Tee, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Vier Pfoten. Als er im Jänner 2018 von den lokalen Behörden konfisziert und an die von Vier Pfoten geführte Orang-Utan-Waldschule übergeben worden sei, sei er in einem extrem kritischen Zustand gewesen. Er habe weniger als zwei Kilogramm gewogen, Grippesymptome gezeigt und sei völlig dehydriert gewesen.