Auch die Eisbullen sind im Liverpool-Fieber

Die Auflösung? Nicht nur die Fans der Salzburger Kicker sind am Mittwoch im Fußball-Fieber. Auch die Eis-Hackler von Coach Matt McIlvane, die am Sonntag bei den Vienna Capitals ihre Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey-Liga vertgeidigen wollen, werden am Mittwochabend ihren Fußball-Kollegen ganz fest die Daumen drücken.