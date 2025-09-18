Kapfenberg hat große Träume von der Bundesliga

Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Part

Rund 70 Jugendliche sind derzeit im Verein gemeldet, die U13 und U11 spielen auch erstmals in der Bundesliga mit. „In die Nachwuchsarbeit wollen wir investieren, denn sie ist das Um und Auf“, weiß Heinrich, der sich diesem Aufgabengebiet in den nächsten Wochen intensiv widmen will. Ebenso auf der Agenda steht das Kennenlernen bisheriger Partner und das Finden neuer. Eventuell auch auf Vereinsebene – denn viele junge Spieler, auch Teamspieler in den Auswahlen, kommen bei ihren Vereinen nicht zum Zug. Da will sich Kapfenberg als Entwickler ins Spiel bringen. Die Infrastruktur mit der neuen Halle ist ja bereits vorhanden.