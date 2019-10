Widerwärtig! „Schiri-Lüstling“ belästigt Ballmädel

Meistens bekommt man von den Schiedsrichtern im Tennis-Sport nicht sonderlich viel mit. Man sieht sie bei der Platzwahl vor den Partien, dann sitzen sie auf ihren Hochstühlen, künden vom jeweils aktuellen Zwischenstand und am Ende sagen sie, wer gewonnen hat - etwas verkürzt ausgedrückt. Hin und wieder werden sie auch in mehr oder weniger lautstarke Diskussionen mit Spielern verwickelt, die sich über Entscheidungen aufregen und diese korrigiert sehen wollen - soll sein. Dass ein Schiri im Tennis allerdings dadurch auffällt, Ballmädchen mit anzüglichen Bemerkungen zu belästigen, das gab’s dagegen nicht - bisher zumindest! Der Italiener Gianluca Moscarella fiel in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Florenz jedenfalls insofern aus der Rolle, als er sich während des Duells von Pedro Sousa mit Enrico Dalla Valle in Richtung eines Ballmädchens wie folgt verbal verstieg: „Du bist sehr sexy, fantastisch, zum Erobern“. Zudem fragte er sie: „Ist dir heiß?“