Riesenglück! Weißhaidinger mit Zittern ins Finale

So warf Weißhaidinger seine drei Versuche nur auf 59,94 m, 63,31 m und 60,77 m. Luki: „Das ist ja so, dass dir dein Arbeitsgerät weggenommen wird!“ In allen 13 Wettkämpfen hatte Weißhaidinger in diesem Sommer weiter geworfen. Dabei waren insgesamt 33 seiner Würfe weiter als in der Chaos-Quali von Doha.