Adi Hütter gewinnt mit Frankfurt in Berlin 2:1!

Bas Dost (48.) staubte nach einem parierten Schuss von Filip Kostic aus kurzer Distanz ab. Trimmel hatte Kostic nicht am Abschluss hindern können. Für die Entscheidung an der Alten Försterei sorgte Andre Silva (62.) per Kopf. Die Eintracht gewann damit zum ersten Mal in der Liga in dieser Saison auswärts nach den Niederlagen in Leipzig und Augsburg. Union gelang durch Anthony Ujah (86.) nur noch der Anschlusstreffer, die dritte Niederlage des 14. in Folge war damit Gewissheit.