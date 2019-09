Nullnummer zwischen Steyr und Young Violets

Steyr hatte bei zwei Aluminiumtreffern Pech, allerdings fanden auch die Young Violets in einer in Summe ausgeglichenen Partie mehrere Torchancen vor. Für die Steyrer geht es am Mittwoch (19 Uhr) in der 2. Runde des ÖFB-Cups mit einem Heimspiel gegen den Ligarivalen SV Ried weiter. Die Rieder sind nach einem 3:1-Heimsieg am Freitag gegen die FC Juniors OÖ einen Zähler vor Vorwärts Tabellendritter.