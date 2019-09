Hofburg-Wahl: FPÖ erneut mit Klage abgeblitzt

Böhmdorfer betonte, er werde der FPÖ dringend empfehlen, Revision an den Obersten Gerichtshof (OGH) zu erheben. Er sehe die Niederlage in zweiter Instanz nicht mit Enttäuschung, denn Ziel sei von Anfang an gewesen, „dass man in dieser Frage möglichst schnell zum Obersten Gerichtshof kommt. Wir haben keine Zweifel, dass das für uns gut ausgeht.“ Für ihn sei es undenkbar, dass bei derartigen Schadensbeträgen nicht die Republik dafür geradestehen müsse.