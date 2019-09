Topstar Petra Kvitova schlägt in Linz auf

„Ich freue mich sehr, wieder nach Linz zu kommen, wo ich im Jahr 2011 den Titel gewonnen habe. Meine Erinnerungen an diese Momente sind wunderbar, und es ist kein Geheimnis, dass ich gerne in der Halle spiele. So hoffe ich, dass ich mein bestes Tennis zeigen kann, und bin voller Vorfreude auf eine großartige Woche“, erklärte Petra Kvitova in einem Statement an Turnierdirektorin Sandra Reichel.