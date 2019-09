Saisonende für Steelers-Quarterback Roethlisberger

Für Ben Roethlisberger, den Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist die Saison der National Football League (NFL) schon wieder vorbei! Der 37-Jährige war bei der 26:28-Heimniederlage am Sonntag gegen die Seattle Seahawks im zweiten Viertel wegen einer Ellbogenblessur an seinem rechten Wurfarm ausgeschieden. Die Steelers teilten nun am Montag mit, dass Roethlisberger operiert werden müsse.