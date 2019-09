Saudi-Sender stiehlt TV-Fußball in großem Stil!

Knalleffekt im Bereich der TV-Rechte im Sport: Die FIFA, UEFA, Asiens Fußball-Verband AFC sowie die fünf größten europäischen Ligen (England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich) sehen durch eine selbst in Auftrag gegebene Studie die Vorwürfe der TV-Piraterie durch den saudi-arabischen Sender BeoutQ als belegt an! Dies wurde am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.