Turner Höck in Paris als 4. im Weltcup-Spitzenfeld

Der Sieg ging vor mehr als 15.000 Zuschauern ex-aequo an den Franzosen Samir Ait Said und den Ägypter Ali Zahran (je 14,950 Punkte). Die Tirolerin Jasmin Mader wurde am Stufenbarren Zehnte, der Wiener Xheni Dyrmishi am Pauschenpferd Elfter.