Capitals besiegen im EBEL-Schlager Meister KAC!

In drei der vier anderen Partien gab es Kantersiege. Titelmitfavorit Red Bull Salzburg setzte sich im Duell zweier Auftaktsieger in Dornbirn klar mit 5:0 durch und steht nach dem 5:1 zum Auftakt in Bozen an der Tabellenspitze. Auch die Graz 99ers gewannen erneut, die Steirer setzten sich gegen Znojmo auswärts souverän 6:3 durch. Der VSV feierte beim Saisondebüt gegen Bozen ein 7:2-Schützenfest, Neuerwerbung Björkstrand und Lahoda trafen jeweils doppelt. Die Black Wings Linz verloren hingegen ihre erste Partie in Szekesfehervar denkbar knapp mit 0:1. Ex-Linz Tormann Michael Ouzaz erwies sich für die Gäste als unüberwindbar.