SPÖ: Mit 160 Seiten gegen Blau und Türkis

Die meisten Positionen der Roten sind in den vergangenen Wochen schon vorgestellt worden, nun hat die Partei ihr Wahlprogramm in ein 160 Seiten starkes Konvolut gegossen. Vorgestellt wurde das Papier, das nicht nur optisch an den „Plan A“ von Ex-Kanzler Christian Kern erinnert, am Freitagvormittag.