Wenn das Herz „verklebt“

In einem „early-access-Programm“ am AKH werden Patienten mit kardialer wild-type-Amyloidose schon frühzeitig mit einem dieser Mittel (kommt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt), einem sogenannten Transthyretin-Stabilisator, vielversprechend behandelt. Dieses Mittel stabilisiert das abnorm gebildete Transthyretin, hemmt dadurch die Ablagerungen am Herzmuskel und kann das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten, wie Prof. Bonderman erklärt. „Ganz neu am Markt sind auch zwei andere Medikamente, sogenannte RNA-Silencer, welche die Bildung des schadhaften Proteins hemmen. Hier tut sich derzeit sehr viel, und es wird sicherlich bald größere Studien für das Herz geben“, so die Expertin. Die modernen Arzneien bedeuten große Hoffnung für die Betroffenen, erfordern aber auch ein Umdenken bei den Ärzten. „Früher hat sich niemand damit befasst. Selbst wenn die Diagnose gestellt wurde, hatte dies kaum praktische Relevanz. Mit den neuen Medikamenten kann man endlich etwas anbieten“, so die Kardiologin. Um den Schaden für das Organ möglichst gering zu halten, wäre daher eine rasche Diagnose sowie ein Therapiestart in einem möglichst frühen Stadium wichtig.