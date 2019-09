Unbedingte Haft wurde in Geldstrafe umgewandelt

Kein unbedingter Haftteil nötig

Grob fahrlässige Tötung lautete das Urteil im April für den Pyrotechniker in Ried. Laut OLG sei die Strafzumessung des Erstgerichts in Ried im Innkreis prinzipiell als richtig erachtet worden. Allerdings sei man zu der Ansicht gekommen, dass es weder aus general- noch aus spezialpräventiven Gründen eines unbedingten Haftteils bedürfe. Aus einem Jahr Haft, davon acht Monate bedingt, wegen grob fahrlässiger Tötung wurden so acht Monate bedingt und 240 Tagessätze à 60 Euro, also insgesamt 14.400 Euro, unbedingt.