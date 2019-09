3:0 gegen Hannover: HSV ist weiter Tabellenführer!

Der Hamburger SV geht in der zweiten deutschen Bundesliga als Tabellenführer in die Länderspielpause! Die Hanseaten gewannen am Sonntag gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 klar mit 3:0. Es war der vierte Sieg in Serie für das Team von ÖFB-Stürmer Lukas Hinterseer, der durchspielte, dieses Mal aber ohne Torerfolg blieb.