„Schaffte es nicht, Brand in Kirche zu vermeiden“

Die Auseinandersetzung zwischen dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron geht in die nächste Runde. Dass Macron beim G7-Gipfel die verheerenden Regenwald-Brände thematisiert hat, sieht Bolsonaro als Affront und beleidigte sogar dessen Gattin Brigitte Macron. Später legte Präsidialamtschef Onys Lorenzoni nach: „Macron schafft es nicht einmal, einen vorhersehbaren Brand in einer Kirche zu vermeiden, die zum Welterbe der Menschheit gehört - was will er unserem Land zeigen?“, sagte er in Anspielung auf das verheerende Feuer in der Pariser Kathedrale Notre Dame.