Wenn Künstler die Wahlkampfbühne betreten

Künstler kampagnisieren gegen FPÖ

Doch eines ist die Aktion mit Sicherheit nicht, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: unüblich. So stieg bei der letzten Nationalratswahl etwa der Schriftsteller Robert Menasse für Ex-SPÖ-Chef Christian Kern in den Ring. Mehr noch: Er und andere Künstler wie der Autor Michael Köhlmeier beteiligten sich an einer Kampagne gegen die FPÖ.