Märchen im „Zauberwald“ lebendig miterleben

Die Herzkönigin ist außer sich. Jemand hat das siebte Törtchen in der Küche gestohlen. War es der Herzbube, das weiße Kaninchen, der verrückte Hutmacher oder ein Wesen aus dem Reich hinter den Spiegeln? Was seltsam ist: Am selben Tag ist Alice, das Mädchen aus der Menschenwelt, im Zauberwald aufgetaucht. „Sie hat das Törtchen gegessen!“, glaubt die Herzkönigin und sperrt Alice ins Gefängnis. Doch die beteuert, unschuldig zu sein