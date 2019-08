„Es jagt mich sicher niemand davon!“

Hosiner: „Abwarten, was in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Vielleicht tut sich was auf. Wenn nicht, bleib ich weiterhin Sturm-Spieler.“ Mit Vertrag bis 2021. Mit Zweitligist Ried hat’s vor mehreren Wochen Gespräche gegeben, das Thema ist aber längst wieder vom Tisch. „Es muss sportlich, finanziell und von der Lebensqualität her für mich passen. Ich bin für vieles offen, aber sicher nicht für jedes Abenteuer.“ Hosiners Agentur sondiert den Markt - aber: „Stand jetzt gibt’s nichts Konkretes.“