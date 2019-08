Neuseeland: Am anderen Ende der Welt

An der Küste entlang führt uns die Straße weiter Richtung Goat Island. Ein gutes Stück der mäßig frequentierten Strecke begleitet uns der verlockende Duft saftig-grüner Wälder, gemixt mit dem frischen Aroma des Stillen Ozeans und jenem betörenden von Edelhonig wie in einem Luxus-Spa. Natur pur! Vollkommene Ruhe gönnt sich, wer einen Spaziergang bei Goat Island unternimmt, benannt in Anlehnung an Ziegen, die mit wenig Wasser auskommen können – so wie die Vegetation auf dieser Insel. Der nächste Stopp in Kawakawa erinnert an die eigene Heimat. Österreichs Künstler Friedensreich Hundertwasser, der mit Vorliebe die „gerade Linie“ aus der Malerei und der Architektur verbannte, hat das öffentliche WC direkt an der Durchzugsstraße gestaltet. „Von 1973 bis zu seinem Tod 2000 hat er hier gelebt. Die Toilette, die Hundertwasser in seinem typischen Stil mit geschwungenen Kanten und unregelmäßigen Keramikfliesen geschaffen hatte, war 1999 eröffnet worden und ist bis heute unsere Hauptattraktion“, ist in der Ortschaft so nebenbei zu erfahren.