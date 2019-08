Gamescom öffnet zum elften Mal ihre Pforten

Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom startet am Montagabend (20.00 Uhr) in Köln mit einer festlichen Gala. Mit der sogenannten Opening Night Live soll es Weltpremieren von Spielen großer Hersteller geben, die in den kommenden Monaten in den Handel kommen. Danach geht es am Dienstag mit einem Tag für Presse und Fachleute weiter, bevor am Mittwoch die Türen für das breite Publikum geöffnet werden. Bis zum Wochenende dürften wieder Hunderttausende Besucher kommen.