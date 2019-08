Es brodelt! Kabinen-Ärger & Geldstrafe bei Bayern

Fünf Minuten - länger durfte Sanches am Freitag gegen Hertha nicht ran. Unzufriedenheit macht sich beim Portugiesen breit. „Die Situation ist nicht gut für mich, weil es zum zweiten Mal in Folge dasselbe ist bei mir“, wird er in der „Bild“ zitiert. Der Europameister von 2016 stellt klar, den Verein verlassen zu wollen: „Ich habe den Klub gebeten, zu einem anderen Verein wechseln zu dürfen, doch sie lassen mich nicht. Fünf Minuten wie heute - das ist nicht genug für mich! Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.“