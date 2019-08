Katy Perry soll Männermodel entblößt haben

Josh Kloss trat 2010 in Perrys Musikvideo „Teenage Dream“ als Katys Objekt der Begierde auf. Zwei Jahre später will er Perry dann auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes wiedergetroffen und mit ihr was getrunken haben. Der 38-Jährige schrieb jetzt dazu auf Social Media: „Als ich mich umgedreht habe, um ihr einen Freund vorzustellen, hat sie den Bund meiner Adidas-Turnhose und meiner Unterhose so weit nach vorne gezogen, um ein paar männlichen Freunden meine Genitalien zu zeigen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich es mir war.“