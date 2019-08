Brutal! Wilde Schlägerei bei Basketball-Damen

Am Samstag kam es beim WNBA-Spiel zwischen Phoenix Mercury und Dallas Wings zu einer heftigen Schlägerei, nach der die Schiedsrichter die Gemüter nur mit sechs Ausschlüssen beruhigen konnten. Die Handgreiflichkeiten fingen an, nachdem die Dallas-Spielerin Kristine Anigwe von Superstar Brittney Griner am Kopf getroffen wurde. Griner war so wütend, dass sie Anigwe bis zur Mittellinie verfolgte. Die Mitspielerinnen versuchten Griner zurückzuhalten, mit mäßigem Erfolg (im Video). Nach zehn Minuten Videobeweisschauen gewann Dallas 80:77.