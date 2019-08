Probleme mit dem „besten Stück“

In der ersten, akuten Phase äußert sich eine IPP neben der entstehenden Verkrümmung und tastbaren Knoten am Schaft oft durch Schmerzen im Penis. In der chronischen Phase lassen die Beschwerden nach, die Verkrümmung verschlimmert sich nicht weiter. „Zunächst sollte man konservative Behandlungsmethoden ausschöpfen. Bei einer Injektionstherapie etwa wird über einen längeren Zeitraum in ambulanten Sitzungen ein spezielles Enzym in das Narbengewebe gespritzt, damit sich dieses auflöst und sich die Verkrümmung zurückbildet.