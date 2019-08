Atemberaubendes Thailand

Während es zu Hause in den letzten Tagen eher regnerisch und bewölkt war, konnte „Krone“-Leserreporterin Sabine O. diese wunderbare Aussicht am Khao Lak Beach in Thailand genießen. Auch wenn wir hier beinahe etwas neidisch werden, möchten wir unseren Lesern den Anblick nicht vorenthalten.