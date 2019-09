Diese Ratgeber geben Einblicke in die Männerwelt

Mit Raffinesse zum „Ziel“

Männerflüsterin Regina Swoboda gibt allen Frauen, ob alleinstehend oder in Beziehung lebend, erprobte Werkzeuge an die Hand, damit es endlich klappt mit der erfüllten Zweisamkeit. In einer Zeit, in der sich viele in unverbindliche Affären flüchten und von einer festen Beziehung in erster Linie nur endlosen Stress erwarten, fühlen sich besonders Frauen oft missverstanden. Swoboda will diesen Frauen helfen, den für sie passenden Weg zu finden: „Jeder Einzelne muss seine Ansprüche klären, jedes Paar kann heutzutage ein individuelles Modell des Zusammenlebens für sich entwerfen. Das geht nicht mit halbherzigen Tricks und Manipulationen. Das geht nicht mit Kampf und Krampf, Misstrauen und Rechthaberei. Es geht auch nicht ohne Kompromisse“, so Swoboda ermutigend. Ihr Credo: Mit Verständnis, Vertrauen und Kommunikation kommt man einfach weiter.