Diese Frau macht den Männern Beine

Willkommen in der Männerwelt Fußball. Die Blonde - das war Diana Langes-Swarovski, die Tochter des ehemaligen großen Konzernchefs Gernot Langes und Schwester des jetzigen Bosses Markus, die gerade zur Präsidentin des Regionalliga-Klubs WSG Wattens gewählt worden war und die Kicker-Welt in den Bergen mit ihrer Vision überrascht hatte: „Ich will die Nummer 1 in Tirol werden!“