ÖBB-Chef: „100 Prozent Schutz kann es nie geben!“

Wer nach dem kaltblütigen Mord an einem achtjährigen Buben in Frankfurt einen Bahnhof betritt, hat verstörende Bilder im Kopf. Und doch übersteigt die erschütternde Bluttat in Deutschland jegliche Vorstellungskraft. Parallel dazu drängen sich reflexartig Fragen auf: Wie sicher sind eigentlich unsere Bahnhöfe? Kann so etwas auch in Österreich passieren?