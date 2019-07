Kern wusste „bis zum heutigen Morgen“ nichts davon

Ultimatum abgelaufen: Klagt nun Kern?

Kern betont, dass es unter seiner Kanzlerschaft eine hundertprozentige Transparenz gegeben habe - also keinen Mitarbeiter, der unter falschem Namen die Datenträger in einer Geheimaktion vernichten ließ. Seine Forderung an Kurz, „unzulässige Vergleiche mit mir in diesem Zusammenhang“ zu unterlassen, bleibe daher aufrecht. Mittlerweile ist das Ultimatum an den ÖVP-Chef, seine Aussagen, wonach es auch unter Kern zu ähnlichen Vorgängen wie bei der Firma Reisswolf gekommen sei, abgelaufen. Was nun aus der angekündigten Klage gegen Kurz wird, ist unklar.