Schredder-Affäre: Kern droht jetzt Kurz mit Klage!

ÖVP schlägt zurück und will von Kern Verbleib von Geräten wissen

Die ÖVP ging nach der Klagsdrohung bereits zum Gegenangriff über. Generalsekretär Karl Nehammer richtete an Kern die Frage, ob er und seine Mitarbeiter beim Auszug aus dem Kanzleramt nicht nur Daten ordnungsgemäß gelöscht, sondern gleich ganze Geräte wie Handys oder Notebooks mitgenommen haben. Nehammer will nun von der SPÖ wissen, wo sich diese Geräte inklusive der Daten befinden. Diese Frage hätte die ÖVP gerne von Kern und auch von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner sowie Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda beantwortet, so der ÖVP-Generalsekretär in einer schriftlichen Stellungnahme.