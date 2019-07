Hunt-Elfer in 98. Minute bewahrt HSV vor Fehlstart

Der Hamburger SV hat dank eines von Aaron Hunt verwandelten Foul-Elfers in der 98. Minute einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison der zweiten deutschen Liga gerade noch abgewendet. Dank des nach Videobeweis gegebenen Strafstoßes holte der runderneuerte HSV am Sonntag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 ein 1:1. Beim HSV spielte der im Sommer verpflichtete Tiroler Stürmer Lukas Hinterseer vor über 44.000 Zuschauern durch, auf der Gegenseite fehlte Mathias Honsak verletzt.