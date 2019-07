El Maestro: „Wundertrainer bin ich also nicht“

Noch kein Stress

Ein Wunder wird es jetzt bei 0:2 in Graz im Rückspiel brauchen. „Noch dazu ohne Fans im Rücken“, schnaufte El Maestro, der die Flinte aber nicht ins Korn wirft. „Zeit für Stress ist es erst, wenn man merkt, dass die Mannschaft nicht kämpft oder keinen Willen zeigt. Das war aber nicht so, viel mehr war ich beeindruckt, wie wir gegen ein Team, das im Saft steht, dagegengehalten haben. Es ist einfach ungünstig gelaufen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Jetzt muss ich das Team erst einmal für St. Pölten am Sonntag aufmuntern - da gilt es, dass wir unseren Fans was zurückzahlen.“