Wird’s schon wieder so richtig schmutzig?

Auf eine Mail-Anfrage der „Krone“, warum man sich nicht zu erkennen gibt, antworten die Betreiber, „keine Personen des öffentlichen Lebens“ sein zu wollen. In der Schweiz sitze man, weil dort die Ansiedlung leichter gefallen sei, wird behauptet. Der eigentliche Grund dürfte indes ein anderer sein: Dadurch lässt sich juristisch kaum gegen die Seite vorgehen. Schließlich gilt EU-Recht, das Anonymität in diesem Fall verböte, in der Schweiz nicht. Registriert ist die Seite gar in Panama.