Mann sticht mit Messer auf 2 Monate altes Baby ein

Zu einer schrecklichen Bluttat ist es in der Nacht auf Sonntag in der ostdeutschen Stadt Rostock gekommen. Ein Mann stach mit einem Messer auf ein zwei Monate altes Baby ein und fügte diesem lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend sprang der 40-Jährige vom Balkon der im fünften Stock gelegenen Wohnung in die Tiefe und nahm sich damit das Leben.