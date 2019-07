Erster selbstfahrender Bus erfasst Fußgängerin

„Es muss funktionieren“

Der Betrieb des autonomen Buses wird jetzt jedenfalls bis auf Weiteres eingestellt. „Es handelt sich um ein Forschungsprojekt und es muss funktionieren“, so Pertl. Die Wiener Linien werden den Unfall analysieren. Wiens erster fahrerloser Autobus hatte am 6. Juni den Testbetrieb in der Seestadt aufgenommen.