Mahrer: „Kickl hat Ansehen Österreichs beschädigt“

Nehammer: „Kickl mangelt es komplett an Problembewusstsein“

Doch zurück zur Ibiza-Affäre: Kickls FPÖ-Parteikollegen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus hätten in dem verhängnisvollen Video „anschaulich gezeigt, wie sie damit liebäugelten, österreichische Interessen gegen illegale Parteifinanzierung an ausländische Investoren zu verscherbeln. Kickl mangelt es komplett an Problembewusstsein und Sensibilität. Im Gegenteil: Gemeinsam mit der SPÖ hat er sogar dafür gesorgt, dass die Umgehungen des Rechnungshofes mittels Vereinen weiterhin möglich ist“, so ÖVP-Generalsekretär Nehammer.