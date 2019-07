Kickl ortet „ideologischen Feldzug gegen mich“

„Zustände wie in einer Bananenrepublik“

Auch er sah Hinweise für schwarze Netzwerke auch in der Justiz, die man sich in Zukunft ganz genau ansehen werde. Die Mitgliedschaft in einer bestimmten politischen Partei führe dazu, dass man „gleicher“ sei, kritisierte er die ÖVP. Dies gemahne an Zustände in einer Bananenrepublik, meinte Jenewein.