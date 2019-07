Immer mehr Drogen-Lenker!

Nachdem bei einem Rave-Musikfestival in Eggendorf, Bezirk Wiener Neustadt, am vergangenen Wochenende gleich 63 Lenker eine Fahrunfähigkeit wegen Suchtgiftmissbrauch aufwiesen, will die Exekutive ihre Drogen-Kontrollen weiter ausbauen. Neue Techniken sowie engmaschige Polizeieinsätze sind geplant.