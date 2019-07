Gold für Team USA als „Watschn“ für Donald Trump!

Den zweiten US-WM-Titel in Folge leitete im ausverkauften Stade de Lyon Kapitänin Megan Rapinoe ein. Die rechtzeitig für das Endspiel fit gewordene 34-Jährige verwandelte einen erst nach Video-Entscheidung gegebenen Elfmeter (61.) souverän. Sie beendete das Turnier damit wie ihre Teamkollegin Alex Morgan und die Engländerin Ellen White mit sechs Toren an der Spitze der Torjäger-Wertung. Rose Lavelle (69.) machte den Sack kurze Zeit später zu. Danach war der Rekord-Weltmeister näher an weiteren Toren als der Europameister am Anschlusstreffer. In der ersten halben Stunde war von Rapinoe und Co. offensiv noch wenig zu sehen, genauso wie von den geschickt verteidigenden Niederländerinnen. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter, erst in der 27. Minute gab es erstmals Torgefahr. Niederlande-Torfrau Sari van Veenendaal wurde bei einem Abschluss von Julie Ertz im Fallen (27.) geprüft. Es war der Auftakt eines deutlich verstärkten US-Drucks in der Schlussphase der ersten Hälfte.