Millimeter-Krimi! Teunissen holt Auftakt vor Sagan

„Ich kann es nicht glauben, dass mir dieser Sieg gelungen ist“, freute sich Teunissen. Man habe den Sprint für den dreifachen Tour-Etappensieger Groenewegen vorbereitet, der aber 1,7 Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz mehrerer Fahrer verwickelt war. „Da dachte ich mir, ich fühle mich gut und ich war in einer guten Position. Im Finish hatte sogar Sagan Probleme und ich habe gewonnen. Ich werde ein paar Tage brauchen, um das zu begreifen“, sagte der Gewinner von zwei Etappenrennen und Siebente von Paris-Roubaix 2019. Am Sonntag tritt sein Team an, um im 27-Kilometer-Mannschaftszeitfahren in Brüssel die Führung zu verteidigen.