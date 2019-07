„Straße ist zu einer Rennstrecke geworden“

Warum die Südsteirische Grenzstraße (B 69) in Richtung Soboth bei den Bikern so beliebt ist, erklärt der „Steirerkrone“ ein Anrainer. „Die Straße wurde in den letzten Jahren noch extra für die Motorradfahrer verbreitert, auch die Leitschienen erhöht, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Das hat sich natürlich längst herumgesprochen, weshalb auch ausländische Motorradfahrer ihr Gefährt extra mit dem Auto herankarren, um dann auf der Straße fahren zu können“, sagt der Weststeirer.