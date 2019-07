Brodnig: „Österreicher sind Vorreiter im Anpatzen“

Interaktionen auf Facebook gehen zurück

Allerdings haben die Parteien auf Facebook in der letzten Zeit keinen Zuwachs an Interaktionen mehr erreichen können. „Die österreichische Politik hat aus Facebook alles herausgeholt, was es gibt. Auch spielt Facebook in Österreich eine weit größere Rolle als in Deutschland. Wichtiger wird in Zukunft der Auftritt auf Instagram sein“, analysiert die Social-Media-Expertin. Inhalte auf Instagram zu transportieren, sei jedoch um einiges schwerer.