Ärztepfusch! Wolf nach Horror-Verletzung sauer

Er sei erst nach einer Stunde im Krankenhaus in Triest angekommen. Bis zum Röntgen habe es noch einmal „ewig“ gedauert, so Wolf in einem Interview der „Bild“-Zeitung. „Und dann wurde mein Bein falsch eingerichtet, war schief im Gips. In Salzburg wurde mir dann noch mal ein neuer Gips angelegt“, erzählte Wolf.