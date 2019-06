Schwangeres Schussopfer wegen Totschlag angeklagt

Der verhängnisvolle Streit trug sich im Dezember in der Stadt Pleasant Grove im Bundesstaat Alabama zu. Zwei Frauen gerieten sich in die Haare, der Zankapfel soll der Kindsvater des ungeborenen Babys gewesen sein. Jones soll den Disput ausgelöst und die 23-jährige Kontrahentin bedrängt haben. Diese griff schließlich zur Waffe und schoss der Schwangeren fünf Kugeln in den Bauch.